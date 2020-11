Le dimissioni arrivano in un momento turbolento per l’istituzione. Da mesi, le irregolarità emerse in varie cliniche dell’USZ sono oggetto di critiche e in particolare quella di cardiochirurgia cardiaca e il suo ex direttore, Francesco Maisano. Queste notizie hanno danneggiato la reputazione dell’USZ, si legge in una nota.