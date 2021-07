Ciò spiega anche perché le spiagge di Bienne, Nidau e Twann siano ancora inaccessibili al pubblico. Un divieto di bagnarsi vige anche per l’Aare a causa della corrente e del legname finito nel letto del fiume. Tuffarsi potrebbe essere fatale. Anche avvicinarsi troppo alle rive è sconsigliato, quando non impedito da barriere.

Al momento, anche chi vive nei pressi del lago deve portare pazienza. A causa dell’alto livello dell’acqua, è inutile utilizzare le pompe per il momento. L’acqua trova un modo per penetrare nell’abitazione. Un circolo vizioso. In determinate situazioni, inoltre, la presenza dell’acqua può evitare danni maggiori poiché compensa la pressione esterna senza la quale pareti e pavimenti verrebbero danneggiati.