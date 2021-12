Con vento da forte a tempestoso ieri è stata trasportata molta neve e altrettanta ne verrà spostata anche oggi, spiega l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) nel suo rapporto giornaliero. È prevista la formazione di accumuli di dimensioni considerevoli, che in alcuni punti potrebbero facilmente subire un distacco.

I manti nevosi con le strutture più sfavorevoli si trovano nelle regioni dal Vallese centrale ai Grigioni, così come in generale nei punti scarsamente innevati. Per le attività sportive fuoripista, la situazione valanghiva rimarrà critica in molte regioni anche domani, mette in guardia l’SLF.