Una nave cisterna battente bandiera svizzera trattenuta in Nigeria per quasi quattro anni ha potuto lasciare il Paese mercoledì: lo ha indicato stamani il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Dal momento che la nave è potuta uscire dalla zona economica esclusiva della Nigeria, la Confederazione e il paese africano porranno fine al procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) di Amburgo, come previsto dai patti sottoscritti.

La nave era stata bloccata dalle autorità nigeriane nel gennaio 2018 perché, trasportando petrolio davanti alle sue coste, avrebbe violato il diritto locale. Berna sosteneva per contro che il bastimento non si trovasse in acque territoriali e non potesse quindi essere requisito.