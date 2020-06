Ne ha combinate di tutti i colori l’autista russo che, sabato verso le 13.30, circolava sull’autostrada A2 in direzione nord. L’uomo di sessant’anni, con a bordo altre quattro persone, all’uscita del tunnel del San Gottardo, a Göschenen, ha attraversato l’area vietata imboccando la corsia di contromano. Un camionista, che viaggiava regolarmente, è riuscito a fermare il mezzo pesante, evitando un incidente. L’automobilista straniero ha successivamente attraversato un’altra zona vietata, girando poi la vettura in un tunnel secondario. Dunque si è di nuovo diretto verso sud e, nella galleria del San Gottardo, all’altezza della nicchia numero 11, ha effettuato un’altra inversione di marcia, oltrepassando la doppia linea continua, per tornare verso nord. Anche in questo caso, fortunatamente, il traffico all’interno della galleria è riuscito a evitare una collisione.