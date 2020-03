Secondo Romano, le richieste da parte italiana circa le attività finanziarie svolte negli ultimi anni dagli istituti di credito elvetici sono contrarie alla convenzione contro le doppie imposizioni. «L’interpretazione del fisco italiano sta mettendo in difficoltà le banche elvetiche e si scontra con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha ritenuto che le società estere senza stabile organizzazione in Italia potessero essere escluse da un’imposizione».

Il Consiglio federale, per bocca del ministro delle finanze Ueli Maurer, si è detto d’accordo di intervenire. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è già in contatto con il settore bancario elvetico e le autorità italiane per chiarire alcuni aspetti riguardanti i questionari inviati dal fisco italiano alle banche svizzere.