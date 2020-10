Quest’ultima verrebbe accolta dal 63% degli intervistati, che si sono detti «molto a favore» o «piuttosto a favore». Dal sondaggio SSR, condotto dall’istituto gfs.bern, emerge che il 33% avrebbe votato «contro» o «piuttosto contro». Il 68% ha già preso una decisione definitiva e non cambierà opinione.

Il testo crea una forte polarizzazione tra i campi politici: i sostenitori dell’UDC e del PLR sono contrari (rispettivamente con una quota del 58% e del 66%), mentre quelli di tutti gli altri partiti sostengono l’iniziativa. Più combattuta tra i simpatizzanti PPD (verrebbe approvata con il 56%), l’iniziativa trova maggiori consensi tra i Verdi Liberali (78%) e in particolare tra PS (93%) e Verdi (95%).

A livello regionale, la Svizzera italiana (67%) è orientata in larga misura verso il «sì», così come la Romandia (70%). Meno convinti, ma comunque favorevoli, gli svizzero-tedeschi (61%). Le donne (72%) sono molto più a favore degli uomini (55%), così come le persone con un reddito basso, rileva gfs.bern.