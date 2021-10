Il direttore dell’Istituto per gli agenti terapeutici Swissmedic ha respinto l’accusa di eccessiva lentezza per l’approvazione della terza dose di vaccino contro la COVID-19. «Dipendiamo dalle aziende farmaceutiche», ha detto Raimund Bruhin alla NZZ am Sonntag . «Swissmedic è tutt’altro che lenta», ha sottolineato Bruhin nell’intervista pubblicata oggi. Sono i produttori di vaccini che decidono quando e dove presentare le domande. L’agenzia europea dei medicinali EMA e la sua controparte americana, per esempio, hanno ricevuto le richieste prima della Svizzera.

No all’intervento politico

Nell’intervista, il direttore di Swissmedic si è detto contrario alla presa in conto di criteri politici per l’autorizzazione dei vaccini, come è avvenuto per esempio in Israele. Chi procede in questo modo si assume l’intero rischio sanitario e la responsabilità legale. Affidarsi al giudizio delle autorità straniere sulle vaccinazioni è fuori questione, ha continuato Bruhin. La responsabilità rimane di Swissmedic. Inoltre, è importante avere la fiducia della popolazione, soprattutto perché la Svizzera non è uno dei paesi più favorevoli ai vaccini.