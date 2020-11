In un sondaggio realizzato in ottobre il 47% degli interpellati ha espresso l’intenzione di dotarsi di un nuovo dispositivo nei successivi 12 mesi, contro il 57% rilevato nello stesso periodo del 2019. «Con il crollo economico dovuto alla pandemia e la diffusione del lavoro ridotto sono in molti ad avere meno soldi a disposizione», commenta Jean-Claude Frick, esperto Comparis in telecomunicazioni, citato in un comunicato odierno. «L’acquisto di un nuovo smartphone, quindi, può aspettare».