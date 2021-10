Quattrocento milioni di tonnellate di ghiaccio. Un po’ come mettere assieme più di 1.800 navi portacontainer Ever Given a pieno carico. È questa la massa sparita dalle Alpi svizzere negli ultimi 12 mesi. A un occhio poco allenato potrebbe sembrare una quantità enorme, quasi inafferrabile. Eppure, è andata ancora bene ai nostri giganti bianchi. Perché rispetto ai dati relativi agli ultimi tre decenni, il totale della perdita rappresenta «solamente» l’1% del volume di ghiaccio rimanente. Un motivo per rallegrarsi, certo. Ma non basta – e non basterà – a cambiare il destino della stragrande maggioranza dei ghiacciai alpini.

Quando il «cibo» non serve

Lo studio pubblicato dalla commissione di esperti criosfera dell’Accademia svizzera delle scienze naturali, offre numerosi spunti per approfondire...