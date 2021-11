Dramma di Courfaivre, respinto il ricorso

La giustizia giurassiana ha respinto il ricorso della famiglia della donna accoltellata dal marito a Courfaivre nell’ottobre del 2019 contro il decreto di abbandono emanato dal procuratore straordinario. I famigliari della vittima avevano sporto denuncia per omicidio colposo e omissione di soccorso nei confronti di funzionari della procura e della polizia.

In una sentenza pubblicata oggi la Camera penale d’appello ha giudicato che diverse condizioni di «punibilità» dell’omicidio colposo non erano state soddisfatte. Il procuratore straordinario Pierre Aubert, chiamato appositamente dal canton Neuchâtel, aveva archiviato il caso ritenendo che il rinvio degli interessati davanti a un tribunale non poteva che portare a un’assoluzione.