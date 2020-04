È al momento equipaggiato per tre settimane il «drive-in» pensato per effettuare test di veloce diagnosi della covid-19, operativo da giovedì scorso a Berna. Lo afferma oggi il direttore del progetto Jan von Overbeck, in un’intervista apparsa su «La Liberté» e i giornali partner.

Al «drive-in», che si trova nell’area fieristica della BEA, possono accedere solo le vetture, mentre sono esclusi pedoni, ciclisti e motociclisti. Non c’è bisogno di una raccomandazione del medico - basta iscriversi compilando un formulario online - e il tutto è aperto anche a persone che non appartengono a gruppi a rischio.

Il direttore del progetto indica che giovedì «50 appuntamenti sono stati riservati in meno di un’ora. Venerdì, già alle 7.30 era stata raggiunta quota 100». La postazione ha in seguito aumentato la propria capacità giornaliera a 500 test. Secondo Von Overbeck, fra il 10 e il 15% di chi ha ricevuto il via libera per farsi esaminare non si presenta.