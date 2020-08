È avvolto nel mistero il duplice decesso scoperto ieri pomeriggio in un appartamento a Zollikerberg da un 18.enne e reso noto questa mattina dalla polizia cantonale di Zurigo. Come si apprende dalla nota delle autorità, il ragazzo ha allertato la polizia con una telefonata verso le 17.30, spiegando che si trovava in un appartamento insieme a un’amica e un amico privi di conoscenza. Sul posto, i soccorsi hanno solo potuto accertare il decesso dei due, entrambi 15.enni. Ancora ignote le ragioni della morte dei due minori. «Allo stato attuale - si legge nella nota della polizia cantonale di Zurigo - l’ipotesi di un crimine violento non è la principale». La polizia cantonale di Zurigo, in collaborazione con la Procura dell’Oberland, sta indagando sulle circostanze esatte. Oltre alla Polizia cantonale di Zurigo, sono stati coinvolti anche la Polizia municipale di Zurigo, il pubblico ministero competente, l’Istituto forense di Zurigo e l’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo.