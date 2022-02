Due anni in più per la futura stazione

I lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Berna saranno ritardati di quasi due anni. I motivi sono da ricondurre a una situazione geologica più impegnativa del previsto, a problemi idrologici e alla pandemia. Lo comunicano in una nota congiunta le Ferrovie federali svizzere, la compagnia regionale RBS e la città di Berna. La futura nuova stazione interrata della rete a scartamento ridotto di RBS non entrerà in funzione prima della metà del 2029, mentre l’apertura del sottopassaggio della stazione delle FFS è ora prevista per la metà del 2028. In un primo tempo i lavori di ampliamento avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2027.