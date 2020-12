Dopo i tre casi della nuova «variante inglese» del coronavirus registrati dall’Ufficio federale di Sanità pubblica, per la prima volta sono stati rilevati in Svizzera anche due campioni della variante scoperta in Sudafrica. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in cui viene precisato che la mutazione è indipendente da quella rilevata nel Regno Unito.

Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha sequenziato circa 500 campioni di persone risultate positive, spiega l’UFSP, aggiungendo che questa procedura consente di individuare entrambe le varianti.

La variante sudafricana è stata trovata in due campioni, mentre la variante britannica, tra questi 500, non è stata rilevata. Una delle due persone risultate positive vive nel Canton Svitto, mentre la seconda in Francia. L’UFSP è attualmente in contatto con le autorità locali.

Per quanto riguarda invece la variante britannica, dal 24 dicembre sono tre i casi accertati. Essi sono stati rilevati nei Grigioni, nel canton Zurigo e - quello annunciato ieri - in Liechtenstein. Quest’ultima persona, precisa oggi l’UFSP, è in isolamento. Le analisi che hanno permesso di identificare tale mutazione sono state effettuate dall’Ospedale universitario di Basilea.

L’UFSP ricorda inoltre che tutte le persone entrate in Svizzera dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica dopo il 14 di dicembre devono mettersi in quarantena per dieci giorni. Questa misura vale anche per le persone residenti in Svizzera che ritornano da questi due Paesi dopo le vacanze di Natale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata