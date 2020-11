Per la successione di Michael Lauber quale procuratore generale della Confederazione rimangono in lizza due candidati. Lo comunica la Commissione giudiziaria (CG) dell’Assemblea federale, che oggi ha ascoltato tre persone.

Lauber aveva annunciato le sue dimissioni per il 31 gennaio 2021, ma in pratica ha lasciato il posto già lo scorso 31 agosto in seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda dei suoi incontri informali, non verbalizzati, con il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dal 1. settembre le funzioni del procuratore generale della Confederazione sono state assunte ad interim dai due vice, Ruedi Montanari e Jacques Rayroud.