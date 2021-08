Nella serata di mercoledì, a Miralago, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Verso le 18, un automobilista italiano 60.enne stava percorrendo la strada principale da Brusio in direzione di Poschiavo quando il suo veicolo ha in parte invaso la corsia di contromano. Si è quindi scontrato con il lato sinistro di una moto guidata da un 52.enne italiano che sopraggiungeva in senso inverso.