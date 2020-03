(Aggiornato alle 12.51) - Due classi della Scuola tecnica superiore di Bienne (BE) e i loro insegnanti sono stati posti in quarantena a causa del coronavirus. La misura preventiva è dovuta al fatto che la 21.enne bernese contagiata, di cui si è avuto notizia ieri, studia nell’istituto. Lo indicano in una nota odierna le autorità del Canton Berna.