Due di picche per Tariq Ramadan davanti al Tribunale federale (TF). Il controverso islamologo aveva chiesto alla giustizia di obbligare una querelante che lo ha accusato di stupro, nonché ai suoi avvocati, di serbare il segreto sul procedimento in corso, avviato a Ginevra. I giudici supremi hanno però respinto il ricorso.

In una sentenza dello scorso 16 gennaio ma resa nota solo oggi, il TF ha dichiarato che non sussistono le condizioni per un obbligo di serbare il silenzio sulla vicenda. Inoltre, la stampa ha riportato solo le accuse penali presentate e il loro contenuto, mentre le dichiarazioni dei legali erano da intendere come opinioni personali.