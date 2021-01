Due escursionisti sono stati travolti da una valanga ieri poco dopo le 15 nella valle di Avers, nei Grigioni. Fortunatamente, grazie all’abbaiare dei loro cani, entrambi hanno potuto salvarsi. Lo indica oggi in una nota la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).

I due escursionisti erano a passeggio con i loro cani, quando sono stati investiti dalla slavina. Contrariamente ai padroni i due animali non sono stati sommersi dalla neve e abbaiando forte hanno attirato l’attenzione di un gruppo di sciatori di fondo, che accorsi sul posto hanno estratto dal manto nevoso i due malcapitati. Entrambi se la sono cavata con leggere ferite e sono stati successivamente trasportati in elicottero all’ospedale per un controllo dalla Rega.