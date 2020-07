Il primo, un 72enne domiciliato nel cantone, ha perso la vita sabato in seguito ad una caduta avvenuta mentre saliva verso il Giferspitz (località Saanen): è precipitato per circa 50 metri nel vuoto. Nonostante gli immediati soccorsi l’uomo è morto sul posto, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.