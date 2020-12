Due «falsi poliziotti» che dall’inizio di novembre sono riusciti a truffare cinque persone, per una somma complessiva di 180.000 franchi, sono stati arrestati dalla polizia cantonale bernese.

Le forze dell’ordine hanno ricevuto dall’inizio di novembre 450 segnalazioni di due «falsi agenti» che hanno cercato abbindolare anziane signore, cercando di convincerle a prelevare grosse somme di denaro in banca per depositarle in un luogo più sicuro.

In cinque casi i due presunti truffatori sono riusciti nel loro intento. La trappola è scattata il primo dicembre, quando i due uomini si stavano recando da una donna a Berna, dopo averla convinta a recarsi in banca e a prelevare 20’000 franchi. I due uomini, di 44 e 31 anni d’età, sono stati posti in detenzione preventiva.

La polizia bernese raccomanda nella nota di «mai consegnare soldi o oggetti di valore a chi al telefono - quasi sempre esprimendosi in buon tedesco - afferma di essere un poliziotto o un poliziotta». Si tratta in tutti i casi di truffatori, perché un vero agente non farà mai una simile richiesta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata