La Polizia cantonale dei Grigioni è stata allertata poco prima delle ore 13.00 per un incendio in una casa di vacanza in località Punt Ota, vicino a Bergün. I pompieri sono intervenuti sul posto con 35 uomini, ma a causa dell’incendio il proprietario della casa e suo figlio hanno subito ferite e sono subito stati trasportati presso lo studio del medico locale.