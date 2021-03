A tre settimane dalla Pasqua sono tornate le code davanti al portale nord del tunnel autostradale del Gottardo. Ieri sera, a Erstfeld (UR) due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente al termine di una colonna chilometrica.

L’autostrada A2 è stata chiusa per circa un’ora tra lo svincolo di Erstfeld e Amsteg in direzione sud. In serata, l’ingorgo sulla sulla A2 prima del portale nord del Gottardo ha raggiunto a tratti i nove chilometri.