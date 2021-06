Per due giovani gipeti barbuti oggi è iniziata la vera vita nelle Alpi obvaldesi. Sono stati infatti rilasciati nella zona Melchsee-Frutt, per portare nuova varietà genetica nella popolazione alpina.

La Fondazione pro gipeto ha rilasciato la femmina, Elvira, di 95 giorni e il maschio, Delarosa, di 93 giorni in una zona faunistica protetta. Per ora si trovano ancora in una nicchia di una ventina di metri sotto una roccia.