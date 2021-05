Secondo quanto comunica oggi la polizia cantonale, i tre in mattinata sono partiti verso la montagna da Sumvitg. Giunti a un’altitudine di circa 3.100 metri, si sono tolti gli sci in un deposito e hanno proseguito a piedi in direzione della vetta. Nel mentre però, un blocco di neve si è staccato dal pendio a sud-ovest, sopra di loro.

La valanga non ha lasciato scampo ai due uomini, che sono stati trascinati giù per un migliaio di metri in un terreno ripido e roccioso, venendo sepolti dalla coltre bianca. Il loro compagno non è invece stato colpito: un elicottero l’ha poi portato in salvo a valle incolume.