Il 27.enne è deceduto questa mattina a Gadmen (BE) dopo essere finito contro un dissuasore mentre circolava sulla strada del passo del Susten in direzione della cima, indica un comunicato odierno della polizia cantonale bernese.

Per ragioni non ancora chiare nell’affrontare una curva è uscito dalla carreggiata andando a cozzare contro la struttura in pietra e precipitando per diversi metri lungo un pendio. Nonostante l’assistenza prestatagli inizialmente da vari utenti della strada e poi dai soccorritori della REGA l’uomo, uno svizzero originario del canton Zurigo, è morto sul posto.