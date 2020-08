Al suo rientro in Svizzera, ha fondato con il campione del mondo di boxe thailandese Valdet Gashi la scuola di arti marziali «MMA Sunna» a Winterthur. Inoltre, ha diretto l’organizzazione «Lies» (Leggi!), che ha come scopo la distribuzione gratuita del Corano.

L’imputato avrebbe sfruttato tali strutture e i suoi contatti al fine di reclutare partigiani dell’Isis che si sono recati in Siria su sua richiesta per arruolarsi nell’organizzazione terroristica.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sospetta inoltre il presunto islamista di aver avuto contatti con influenti rappresentanti dell’islam salafista in vari Paesi. Viene citato in particolare Hussein Bosnic, condannato nel 2015 a sette anni di prigione per crimini terroristici, nonché altre relazioni con esponenti salafisti a Norimberga e in Austria.