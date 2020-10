Con l’avanzare dell’età, le persone trascorrono sempre più tempo nella loro casa. Il 40% degli svizzeri desidera così rimanere a casa propria anche durante l’età senile, percentuale che corrisponde a oltre un terzo dei ticinesi. Il 9% sarebbe disposto anche ad accettare soluzioni come quartieri appositamente dedicati agli anziani e dotati delle necessarie infrastrutture. Il 15% degli svizzeri occidentali e il 14% degli svizzeri tedeschi potrebbe inoltre concepire l’idea di risiedere in un appartamento con servizi quali pulizie e pasti oppure assistenza. Si è quindi concluso il periodo della classica casa di riposo per i ticinesi, gli svizzeri tedeschi e gli svizzeri romandi.

Sono in particolar modo gli uomini (46%) che preferiscono vivere a casa propria. Al contrario, una donna su dodici ha palesato l’interesse a condividere un’abitazione con altri anziani. È possibile inoltre denotare differenze anche a seconda della fascia d’età: il 62% degli intervistati al di sopra dei 55 anni, infatti, afferma con convinzione di voler rimanere nel proprio domicilio attuale, mentre il 17% degli intervistati più giovani (da 14 a 34 anni) ritiene una dotazione conforme all’età senile particolarmente importante e sarebbe disposto a trasferirsi in un appartamento per anziani o in quartiere apposito.

Con l’età cambiano anche le esigenze. La soluzione abitativa influisce enormemente sulla qualità di vita: con la pensione, il 38% dei ticinesi desidera trasferirsi in una città di modeste dimensioni e il 36% vorrebbe andare in campagna. Solo il 4% non disdegnerebbe vivere in una metropoli. Al contrario, ben il 22% dei ticinesi vorrebbe risiedere all’estero durante l’età senile, un dato superiore alla media svizzera. I cugini romandi, infatti, ammontano al 10%, mentre i tedeschi svizzeri solo al 9%. Nel contesto del desiderio di risiedere all’estero, il 63% dei ticinesi vorrebbe spiagge e sole del Mediterraneo non solo durante le vacanze, ma anche durante il pensionamento. Oltre un quinto sogna addirittura di trasferirsi definitivamente con l’età nell’Europa dell’Est, e l’11% vorrebbe vivere in Asia. Anche quasi la metà degli svizzeri romandi preferirebbe risiedere in un appartamento ubicato in una piccola città, mentre la metà degli svizzeri tedeschi preferirebbe trascorrere la vecchiaia in campagna.