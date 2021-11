Il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia ha segnato progressi negli ultimi anni, ma non abbastanza. Per questo, il Consiglio federale intende incoraggiare questa tendenza con modifiche alla tassa sul traffico pesante (TTPCP) e prorogando il sostegno all’autostrada viaggiante (Rola, acronimo del tedesco Rollende Autobahn).

Negli ultimi due anni, spiega una nota odierna del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazioni (DATEC), il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia ha raggiunto la quota più elevata da 25 anni in qua, mentre i transiti di camion sono diminuiti a circa 900 mila l’anno. Tuttavia, come sottolinea il rapporto sul trasferimento adottato ieri del governo, l’obiettivo legale dei 650 mila transiti non è ancora stato raggiunto.

Il governo intende ora riorientare gradualmente questa tassa in funzione delle emissioni di CO2 degli autocarri, con conseguenti benefici per la protezione climatica e studiare fino a quando esonerare dalla TTPCP i veicoli elettrici o a idrogeno. Per la conversione del parco veicoli il settore dei trasporti necessita di certezza nella pianificazione. Il DATEC dovrà quindi presentare entro metà 2023 un progetto da porre in consultazione in merito al riorientamento della tassa.