Due svizzeri di 31 anni sono stati fotografati da un radar mentre viaggiavano a 245 km/h sull’autostrada vicino a Bad Bellingen, in Germania, una ventina di chilometri a nord di Basilea. Probabilmente stavano facendo una gara di velocità. Contro i due è stato avviato un procedimento penale.

Secondo la polizia tedesca, i due conducenti guidavano l’uno vicino all’altro sulla A5, in un tratto dove la velocità è limitata a 120 km/h.

Le autorità hanno immediatamente ritirato loro la patente e vietato di proseguire il viaggio. I due rischiano una multa ingente e di non poter più guidare in Germania per un certo periodo, ha aggiunto la polizia tedesca. Il caso sarà inoltre trasmesso alle autorità svizzere.