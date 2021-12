Due incidenti ferroviari si sono verificati nelle scorse ore in Svizzera interna. Il traffico ferroviario è stato interrotto nella regione della Simmental bernese a causa di un deragliamento. Nella tarda serata di ieri, una locomotiva ha colpito una pietra ed è uscita dai binari. I convogli dovrebbero tornare a funzionare normalmente dalle 11, indica oggi la compagnia BLS. Il Lötschberg RegioExpress è rimasto bloccato tra Enge e Boltigen, ha detto a Keystone-ATS la portavoce della BLS Helene Soltermann. Nessun passeggero era sul treno e il conducente della locomotiva non è rimasto ferito. BLS ha offerto un servizio di autobus sostitutivo dalle prime ore di stamane.

Il treno deragliato è stato rimesso sui binari questa mattina grazie ad un apposito vagone di soccorso, per poi essere portato in un deposito per l’ispezione, ha aggiunto la portavoce. Degli specialisti si sono recati sul posto per chiarire nei dettagli le ragioni dell’incidente.