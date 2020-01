La CRS dà il via alla distribuzione dei prodotti in Svizzera alla fine di gennaio. Il ricavato dei pacchi online di 224’000 franchi viene invece impiegato per finanziare i progetti in Bosnia ed Erzegovina, Moldavia e Kirghizistan volti ad aiutare gli abitanti durante l’inverno.

I volontari dedicheranno circa 4800 ore a scartare i pacchi e a smistare i generi alimentari e i prodotti per l’igiene in modo che vengano consegnati rapidamente ai beneficiari: donne, uomini e famiglie in Svizzera colpiti dalla povertà. L’iniziativa «2 x Natale», come d’altronde molte altre prestazioni, non sarebbe realizzabile senza il contributo dei volontari. Il volontariato è una risorsa fondamentale per la CRS affinché anche in futuro l’organizzazione possa raggiungere e aiutare le persone svantaggiate.