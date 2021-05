Circa il 68% delle 1’225 interrogate spiega la mancanza di esercizio fisico con la chiusura degli impianti sportivi. L’assenza di motivazione ha pure costituito un problema per il 34% della popolazione. Per il 32%, la mancanza di interazione con amici e compagni di squadra è stata all’origine del calo della loro voglia di fare sport.

La mancanza di esercizio fisico, l’assenza di contatti sociali e le preoccupazioni economiche hanno pure generato un peggioramento della salute mentale. Stando al sondaggio, da questo fenomeno in primis sono stati colpiti i giovani e le donne: il 40% dei giovani dai 18 ai 25 anni e il 38% delle donne intervistate hanno dichiarato che la loro salute mentale è peggiorata dall’inizio della pandemia. Particolarmente toccati sono stati il Ticino e la Svizzera romanda.

La mancanza di esercizio fisico su scala nazionale può avere pesanti conseguenze, ha ricordato Groupe Mutuel in una nota odierna. Può favorire infatti l’emergere di diverse malattie quali le crisi cardiache, gli ictus e il diabete, che possono rivelarsi fatali a lungo termine.

Ricercatori americani e canadesi attribuiscono circa l’8% dei decessi a livello mondiale alla mancanza di attività fisica. In Svizzera, il 2% delle morti erano legate alla sedentarietà nel 2017. Una persona è considerata come fisicamente inattiva se fa meno di 150 minuti di esercizi fisici di intensità moderata ogni settimana o meno di 75 minuti in modo intenso.