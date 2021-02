La data chiave che tutta la popolazione attende con ansia è quella di mercoledì 17 febbraio in cui il Consiglio federale dovrebbe decidere se estendere il lockdown oltre il 1. marzo oppure procedere con qualche allentamento delle misure di contenimento. Dovrebbe, appunto. Perché stando alle anticipazioni del Blick l’attesa comunicazione di Berna - dopo aver ascoltato il parere dei Cantoni - sarebbe slittata al 24 febbraio (lasciando quindi solo 4 giorni di tempo alle imprese per reagire) mentre mercoledì prossimo ci sarebbe solo una prima consultazione tra i sette saggi. Una notizia, questa, che ha fatto andare su tutte le furie l’UDC Svizzera. Tramite un comunicato stampa infatti i democentristi si scagliano contro il Governo federale e, in particolare, contro il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’interno Alain Berset, domandandosi se effettivamente «possa fare quello che vuole in questo Paese» e accusandolo di utilizzare «ogni trucco possibile e immaginabile per prevenire una ragionevole revoca delle restrizioni».