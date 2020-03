Dovrebbe essere possibile in Svizzera per i giovani dai 12 anni - e non 14 come ora - inforcare biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 chilometri all’ora. Lo chiede una mozione accolta oggi dal Consiglio degli Stati per 40 voti a 4. Il Nazionale dovrà ancora esprimersi.

Stando al vicepresidente della Commissione dei trasporti Hans Wicki (PLR/NW), anche accogliendo la mozione la Svizzera rimarrebbe più restrittiva della maggior parte dei Paesi vicini.

Wicki ha tirato in ballo anche il turismo per perorare la causa della mozione: i vacanzieri non riuscirebbero a capire, secondo il «senatore» nidvaldese, perché mai bambini e giovani non possano guidare liberamente le biciclette elettriche in Svizzera.

Nel suo intervento, l’autore della mozione Martin Schmid (PPD/GR) ha fatto riferimento alla crescente diffusione delle biciclette elettriche. «Questi prodotti sono un’alternativa all’auto, soprattutto in città». Il «senatore» non crede nemmeno che i giovani in sella a bici elettriche causino più incidenti degli adulti. A suo avviso, i giovani dovrebbero avere la possibilità di andare a scuola con questo mezzo.

Oggi i giovani sono autorizzati a guidare le e-bike con assistenza a pedali solo fino a 25 chilometri all’ora a partire dai 14 anni e solo se in possesso della patente per ciclomotori. Senza tale documento, la guida di questa categoria di e-bike è consentita solo a partire dai 16 anni.

Il Consiglio federale proponeva di respingere la mozione Schmid. «Il fatto che gli incidenti che coinvolgono le biciclette elettriche siano in aumento è una realtà», ha affermato la consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Anche le biciclette elettriche «lente» sono più veloci delle biciclette tradizionali. Sono inoltre più pesanti e registrano uno spazio di frenata e un comportamento in curva diverso, ha messo in guardia la ministra dei trasporti nonché presidente della Confederazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata