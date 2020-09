(Aggiornato alle 16.06) - Il risultato elvetico del voto sull’iniziativa popolare dell’UDC per un’immigrazione moderata a detta dei sindacati è un risultato a favore dei salariati. In Ticino, dove è prevalso il no è però probabile che molti pensino il contrario. Quale vuol essere il messaggio al Ticino da parte della presidente di UNIA Vania Alleva? «Quello che è chiaro è che c’è bisogno di più protezione dei salari e più protezione delle condizioni di lavoro. Quello che l’UDC con l’iniziativa voleva fare è attaccare gli strumenti di protezione che esistono oggi e la maggioranza dei votanti ha capito questo gioco pericoloso, ed è chiaro che adesso dobbiamo lavorare affinché le condizioni di lavoro vengano migliorate e anche in Ticino gli strumenti di controllo dei salari e delle condizioni di lavoro vengano rafforzate». C’è da lavorare a diversi livelli, aggiunge Alleva: «Da un lato con l’estensione per esempio di contratti collettivi anche per le professioni nell’ambito dei servizi, più controlli, eccetera; dall’altro ci batteremo contro un accordo quadro che va a indebolire le misure di controllo dei salari».