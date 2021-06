Il documento, indispensabile per muoversi in tempi di pandemia, sarà valido in tutta l’Unione europea a partire dal 1° luglio e la Confederazione sta cercando di ottenere da subito il riconoscimento per il proprio. Le autorità elvetiche hanno confermato di essere pronte a fare lo stesso con il certificato rilasciato dall’Ue, riferisce a Keystone-ATS la Commissione europea.