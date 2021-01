In Svizzera il numero di contagi è diminuito negli ultimi giorni. Di contro, la variante del virus continua a destare preoccupazione tra gli esperti. Mentre appare chiaro, per fortuna, che i vaccini di Moderna e Pfizer/BioNTech coprono anche le mutazioni. Ma a che punto siamo con la campagna di vaccinazione? E quanto influiranno i ritardi nelle consegne delle dosi? Per rispondere a queste domande i tecnici della Confederazione hanno indetto la consueta conferenza stampa da Berna per aggiornare la popolazione. Relatori del punto informativo Nora Kronig, responsabile della divisione internazionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP, Martin Ackermann, il presidente della Task Force COVID-19 della Confederazione, Christoph Berger, il presidente della Commissione federale per i problemi di vaccinazione e Rudolf Hauri, presidente della Confedenza dei medici cantonali.

LA DIRETTA DA BERNA

Patrick Mathys dell’UFSP prende per primo la parola e riassume la situazione epidemiologica attuale in una sola frase: «La direzione è giusta, mentre il ritmo è ancora un po’ lento». E ancora: «Gli sviluppi si stanno un po’ attenuando, ma non è possibile semplicemente sedersi e rilassarsi». Una «buona notizia», tuttavia, è che il numero di ricoveri in ospedale è diminuito significativamente. Tuttavia, il 73% dei letti di terapia intensiva è ancora occupato. «Quindi c’è ancora molta pressione qui e molta tensione sul personale». Anche il numero di morti è in calo. «Vediamo ancora un certo eccesso di mortalità tra le persone oltre i 64 anni, ma anche questo dato tende a diminuire», dice Mathys.

Sono oltre 1.000 i casi di variante accertati

L’UFSP rimane preoccupato per la situazione delle nuove varianti del virus. Finora sono stati registrati 1.126 casi: una buona metà può essere attribuita alla variante britannica. La variante brasiliana invece non è ancora stata rilevata in Svizzera. Per quanto riguarda i numeri in generale, Mathys dice che siamo ancora molto lontani dal livello a cui puntiamo. «L’obiettivo deve continuare ad essere una chiara e rapida riduzione del numero di casi. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo tutti fare uno sforzo rinnovato».

Vaccinazioni su larga scala? Nel secondo trimestre

La vicedirettrice dell’UFSP Nora Kronig si sofferma invece sulla campagna vaccinale: ad oggi, poco meno di 200.000 persone sono state vaccinate. Una questione importante al momento, dice Kronig, sono le deviazioni nelle capacità di fornitura. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con i produttori e stanno cercando di organizzare il tutto con i Cantoni. Nel secondo trimestre, la campagna di vaccinazione potrebbe finalmente essere lanciata su larga scala. Christoph Berger, per contro, ribadisce i capisaldi della strategia di vaccinazione svizzera: ovvero, le persone oltre i 75 anni e i gruppi a rischio vengono vaccinati per primi. Poi è il turno del personale sanitario. Anche all’interno di questo gruppo c’è una priorità. Prima, le persone particolarmente a rischio.

La variante britannica diventerà dominante

Martin Ackermann volge invece il suo sguardo al passato: si pensava, e si temeva, che il numero di casi sarebbe aumentato dopo le vacanze. Non è successo. Ed è un’ottima notizia. Al momento, tuttavia, le nuove varianti del virus sono fonte di preoccupazione. C’è una domanda aperta: cosa significano le varianti per la gravità del decorso della malattia? In proporzione, muoiono più persone per queste varianti che per la variante normale? Attualmente, circa 1000 campioni casuali sono sequenziati ogni settimana in Svizzera, cioè circa il 7% di tutti i casi. La proporzione relativa di infezioni con il virus mutante britannico sta aumentando ed è attualmente intorno al 10%. Si prevede che entro marzo la metà di tutte le infezioni di coronavirus sarà una mutazione. Le indagini dimostrerebbero che nella terza settimana di gennaio c’erano già 1300 casi di infezione con il virus britannico. Una settimana prima, c’erano ancora circa 500 casi.

Ackermann ha anche parlato del valore R. Il valore è attualmente intorno a 0,9 ma la cifra è una stima e può ancora essere corretta. In altre parole, il numero di infezioni tende attualmente a diminuire. Ma secondo la Task Force probabilmente non è più possibile impedire che la variante britannica diventi dominante in Svizzera. Allora i numeri potrebbero aumentare di nuovo in modo brusco. Cosa si può fare? Da un lato, la diffusione del virus deve essere ulteriormente rallentata. Inoltre, il numero di nuove infezioni deve essere ulteriormente ridotto. «Espandere i test, anche per le persone asintomatiche, aiuterà», dice Ackermann. «Quello che serve è anche lo stesso spirito delle vacanze». Vale a dire: una riduzione dei contatti e della mobilità.

I test di massa? Stiamo valutando

Rudolf Hauri, presidente della Conferenza dei medici cantonali, conclude elencando le sfide attuali. Il problema più grande, dice, sono i ritardi nella consegna dei vaccini. «Speriamo che qui ci sia un miglioramento il più presto possibile». Per quanto riguarda i test, Hauri afferma: «Stiamo discutendo l’utilità dei test di massa. Scuole, unità amministrative, fornitori di servizi e aziende con frequenti contatti con i clienti sono tra quelli considerati».

Ancora sulla vaccinazione

In risposta a un’altra domanda sul tema delle vaccinazioni, Kronig ribadisce quanto la campagna di vaccinazione per il coronavirus sia unica nella sua dimensione. Ribadisce anche che la situazione è molto volatile e bisogna adattarsi alle circostanze che cambiano. Ackermann dal canto suo spiega che ha senso vaccinare il più rapidamente possibile con i vaccini attualmente a disposizione. «Semplicemente perché ogni giorno che ci avvicina a una graduale normalizzazione è enormemente prezioso per noi, anche dal punto di vista economico».

Accordi con altri produttori di vaccini? No comment

Kronig non commenta le trattative in corso con altri produttori di vaccini, come Johnson&Johnson, o i problemi di fornitura di AstraZeneca, il vaccino che sarà approvato a breve. «Sono stati fatti accordi contrattuali per interi trimestri», afferma Kronig. Al momento sembra che ci siano delle fluttuazioni. Ma non sul medio termine. Detto ciò, è ancora possibile vaccinare tutte le persone a rischio entro la fine di febbraio? Raggiungere gli obiettivi, spiega Kronig, dipende dalle consegne e da quanto la popolazione è disposta a farsi vaccinare. «In realtà siamo sulla buona strada».

Quarantena light? Sì, no, forse

Quanto ad una riduzione della quarantena a sette giorni - combinata con un test - secondo un’analisi della Task Force la misura potrebbe essere applicabile, dice Ackermann. Tuttavia, la situazione è ora un po’ cambiata complici le mutazioni. Ackermann chiarisce, tuttavia, che la proposta del Consiglio federale è sostenuta: altrimenti, per i Paesi con un rischio particolarmente elevato si dovrebbero applicare regole di ingresso ancora più severe.

©CdT.ch - Riproduzione riservata