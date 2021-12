Tra poche ore entriamo nel 2022. Un anno pieno di buoni propositi, ma soprattutto di speranze. A Berna, Ignazio Cassis sarà il presidente della Confederazione. È il quinto ticinese a ricoprire questa carica. Ed è lui ad avere scelto il soggetto per la fotografia ufficiale 2022 del Consiglio federale, pubblicata dalla Cancelleria federale. L’incarico degli scatti e del montaggio dell’immagine è stato assegnato al fotografo ticinese Stefano Spinelli, al quale abbiamo posto qualche domanda.

Chi è Stefano Spinelli e come la fotografia ha influito sulla sua vita?«Sono nato e cresciuto in Ticino, a Ponte Tresa, un paese di frontiera che, come tale, ha avuto un influsso sul mio modo di pormi e di vedere il mondo, la realtà. Nella vita ho anche avuto la fortuna di vivere in altre parti del mondo, e...