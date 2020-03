Illi si era convertita all’Islam nel 2003 e negli ultimi anni aveva regolarmente suscitato scalpore grazie alle sue apparizioni a volto coperto in televisione e a manifestazioni pubbliche in Svizzera e all’estero. Quando in Ticino era entrato in vigore il divieto del burqa, si era resa protagonista di un’azione provocatoria: il 1. luglio del 2016, insieme all’algerino Rachid Nekkaz, si era recata alla polizia cittadina di Locarno, vestita con un niqab blu, per farsi multare (lo stesso avrebbe fatto in seguito a Lugano).