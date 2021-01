Dal 1973 al 1980 ha diretto l’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE, si è poi trasferito a Ginevra come ambasciatore presso l’alleanza di libero scambio AELS e il GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) ed è stato in seguito delegato del Consiglio federale per gli accordi commerciali.

Blankart ha negoziato complessivamente 32 accordi come capo delegazione. Nel 1972 ha partecipato alle trattative per l’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’allora Comunità economia europea (CEE). È stato in seguito capo negoziatore per l’accordo in ambito assicurativo fra Svizzera e Comunità europea (CE), per l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e per il cosiddetto Uruguay Round del GATT .