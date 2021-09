Guidon si è impegnato per la lingua e la cultura romancia. Si è anche fatto un nome come scrittore, regista teatrale e pittore di opere espressioniste astratte e definito come un «maestro del colore». La lingua madre di Guidon era il Vallader (idioma parlato in Engadina Bassa). Come scrittore, ha pubblicato nella sua lingua madre e anche in tedesco.