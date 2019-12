È deceduto sabato lo snowboarder che è stato travolto da una valanga il giorno di Santo Stefano sul Piz Nair. Il 36enne residente in Svizzera faceva parte di un gruppo di 4 snowboarder, ed è rimasto sepolto sotto la neve dopo aver risalito il pendio, in una pista non segnalata su un versante sud-orientale del Piz Nair. Sabato sera è morto per le gravi ferite riportate. Era stato ricoverato all’ospedale cantonale dei Grigioni.