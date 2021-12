In pensione Philippe Nordmann si è dedicato ad attività umanitarie e di sponsorizzazione. Per esempio, si recava regolarmente nella prigione ginevrina di Champ-Dollon per visitare i detenuti ed era coinvolto nell’associazione Carrefour Prison, che sosteneva i carcerati al loro rilascio. È stato attivo anche nell’associazione Lecture et compagnie, e ha presieduto la fondazione Sidaide, attiva nella lotta contro l’AIDS, e Philias, impegnata nella responsabilità sociale delle imprese.