Stando all’UFSP, la campagna di vaccinazione avanza a ritmo soddisfacente: due persone di oltre 16 anni su tre hanno già ricevuto una prima dose del trattamento, ossia il 63% degli over 16. Per «festeggiare» questo traguardo intermedio e addolcire il momento attuale, l’UFSP offre alla popolazione un pezzo di torta con lo scopo dichiarato di convincere più persone a farsi vaccinare: insomma, due piccioni con una fava. Il camion per le vaccinazioni stazionerà sull’area dalle 10.00 del mattino alle 16.00.

In una tweet diffuso stamane, il consigliere federale Alain berset ha sottolineato l’efficacia dei vaccini quanto a protezione, anche contro la variante Delta - inizialmente chiamata indiana - del virus; tale variante è responsabile dell’aumento delle infezioni in Svizzera.

A causa dell’incremento dei casi e in ragione del fatto che, per ottenere una protezione completa, trascorrono in media sei settimane da un’iniezione e l’altra, questo è il momento migliore per farsi avanti. Nel suo «cinguettio», Berset esorta coloro che esitano a rompere gli indugi, tanto più che i posti liberi non mancano.