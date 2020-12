«Non c’è da sorprendersi per la mutazione del virus, anche se l’attuale mutazione è responsabile di un aumento dei contagi: ci sono prove evidenti di questo nel Regno Unito. Ma molto è ancora sconosciuto». Lo dice Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP), durante l’infopoint di quest’oggi a Berna. È più pericoloso dunque il coronavirus? «Da un certo punto di vista sì - spiega l’esperto -, in quanto è più facile da trasmettere». Al momento secondo Mathys «non ci sono prove di una maggior letalità del virus», e questa nuova variante «probabilmente è già in Svizzera, come in alcuni Paesi vicini a noi, anche se la nuova mutazione non è stata ancora isolata in Svizzera. Analisi sul genoma vengono eseguite a campione e finora non è stata trovata questa variante». Dunque la sua presenza nella Confederazione è ancora da dimostrare.

Sono circa 10.000 le persone rientrate in Svizzera dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica: dovranno osservare 10 giorni di quarantena, come disposto quest’oggi dal Consiglio federale. I voli dalla Gran Bretagna sono stati 92, mentre solo 4 dal Sudafrica dal 14 dicembre. Le autorità stanno raccogliendo i dati dei passeggeri interessati per riuscire a rintracciarli tutti. Circa gli svizzeri bloccati in questi due Paesi, come anche dei britannici e sudafricani in Svizzera, Marcel Zuckschwerdt, dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, ha spiegato che si sta studiando, assieme agli altri dipartimento coinvolti, se concedere delle deroghe per il rimpatrio organizzando voli ad hoc nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Hans-Peter Lenz del Dipartimento federale degli affari esteri ha invitato gli Svizzeri all’estero a registrarsi sull’app «Travel Admin» per ricevere informazioni. A suo dire, in Gran Bretagna sono registrati oltre 73 mila svizzeri, molti dei quali col doppio passaporto, e in Sudafrica poco più di 8.400 confederati, anche in questo caso diverse persone dispongono del doppio passaporto. Ambasciate e consolati sono già stati sollecitati da telefonate e-mail. Al momento, ha spiegato Lenz, il DFAE non sta pianificando operazioni di rimpatrio su grande scala come durante la prima ondata pandemica della scorsa primavera. Tuttavia, una simile iniziativa non si può escludere del tutto. Lenz ha anche ricordato che da qualche settimana il DFAE sta mettendo in guardia i cittadini elvetici dal lasciare il Paese in ragione della situazione pandemica globale in costante mutazione. Da parte sua Cornelia Lüthy, dell’Ufficio federale della migrazione, ha sostenuto che i cittadini britannici con permesso di dimora possono rientrare in Svizzera se provenienti da Paesi dell’area Schengen. Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane, ha precisato che il traffico automobilistico ai confini è tutt’ora possibile, così come il traffico ferroviario. I cittadini britannici non devono andare in quarantena. È proibito invece l’arrivo diretto dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica.