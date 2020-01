La direzione dell’UDC nazionale potrebbe optare per una donna alla guida del partito al posto del dimissionario Albert Rösti. Secondo l’edizione odierna del domenicale SonntagsZeitung, infatti, la consigliera nazionale obvaldese Monika Rüegger ha confermato di essere stata contattata dai vertici. A quanto scrive il settimanale, Rüegger figura in una lista di persone che la leadership prenderà in considerazione e nella quale figurerebbero anche il zurighese Thomas Matter e lo svittese Marcel Dettling.

La 51.enne Monika Rüegger ha iniziato la sua carriera politica nel 2011 come deputata cantonale per poi diventare presidente della sezione obvaldese dell’UDC. In ottobre dello scorso anno è infine stata la prima donna del proprio cantone ad essere eletta in Consiglio nazionale.