E se fosse un’autorità o un capo di Stato ad ammalarsi? La possibilità che il coronavirus colpisca i vertici di una Nazione non è così remota e alcuni esempi, in questi giorni, stanno facendo discutere. Primo ad auto-isolarsi è stato il governatore della Lombardia Attilio Fontana, dopo aver saputo che una sua collaboratrice aveva contratto il virus. Ieri a risultare positivo al temuto test è stato l’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. Nel computo di coloro che sono stati contagiati in questi giorni, vi sono anche diversi sindaci italiani. E in alcuni casi intere Amministrazioni comunali hanno dovuto sottoporsi al regime di quarantena. Il fenomeno non si limita ovviamente all’Italia: il patogeno ha contagiato pure il viceministro della salute iraniano Iraj Harirchi. «Il virus non fa distinzione tra rappresentanti delle autorità e cittadini», ha detto in un video, aggiungendo pure: «Ve lo dico dal profondo del cuore, prendetevi cura di voi stessi. Sconfiggeremo il coronavirus».