La Svizzera potrebbe seguire le orme dell’Austria e adottare la regola del 2G (geimpft-genesen)? Sì, potrebbe. O almeno è questa l’ipotesi ventilata da alcuni virologi, tra cui il direttore dell’Epatocentro Ticino Andreas Cerny, se il tasso di vaccinazione non dovesse aumentare e la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. Ipotesi, questa, smentita - o per lo meno scartata - dalla responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP Virginie Masserey durante la consueta conferenza stampa degli esperti dalla capitale. La regola del 2G, da un punto di vista epidemiologico, «al momento non sarebbe giustificata nella Confederazione». Opinione condivisa anche dal presidente dell’Associazione dei medici cantonali Rudolf Hauri che ha sottolineato come anche i test abbiano la loro efficacia nell’arginare la diffusione del virus.

Ma in cosa consiste esattamente la regola del 2G? Da ieri in Austria e in alcune regioni della Germania l’accesso a bar e ristoranti, o più in generale ai luoghi al chiuso, è consentito solo alle persone vaccinate e a quelle guarite dalla malattia. In estrema sintesi, il tampone negativo non basta più.

Secondo Cerny, interpellato dal Blick, il nostro Paese si trova di fronte alla stessa sorte toccata a Austria e Germania per quanto riguarda il tasso di persone vaccinate che «non sta aumentando come previsto». Più in generale, il ticinese parla di «un’epidemia di persone non vaccinate» e una restrizione sull’utilizzo dei tamponi per ottenere il COVID pass potrebbe portare a un incremento del tasso di vaccinazioni.

In Austria, ad esempio, il giro di vite del Governo con l’esclusione di chi non si è fatto somministrare il preparato dalla vita sociale ha fatto impennare il numero delle inoculazioni, pari a 213.000 nell’ultima settimana. Il massimo registrato dallo scorso agosto.

